Incredibile Osvaldo: dopo tre anni di inattività torna a giocare in Argentina

Vi ricordate di Daniel Osvaldo? E come dimenticarsi di colui che portò la Fiorentina in Champions con la celebre rovesciata al Torino, senza dimenticare il gol decisivo nel 3-2 in casa della Juventus della stessa stagione. Ebbene, dopo tre anni di inattività in cui si era dedicato al mestiere di cantante con la sua band, Osvaldo è tornato a giocare. Lo ha fatto nel Banfield, squadra da cui era partita la sua carriera, e la notte scorsa ha anche esordito. E quasi quasi ha anche segnato, sfiorando il gol del pareggio contro il River Plate.