Incredibile sconfitta della Fiorentina Primavera che subisce la rimonta dell’Atalanta nel finale di gara. Non bastano Sene ed Elia

Atalanta-Fiorentina 3-2 (37′ Sene, 62′ Muhameti, 87′ Elia, 90+1′ Shakur, 90+3′ Vorlicky)

FIORENTINA (3-4-2-1): Martinelli; Elia, Baroncelli, Krastev (81′ Vigiani); Kayode, Vitolo, Falconi (81′ Atzeni), Favasuli; Nardi (89′ Saltalamacchia), Distefano; Sene.

A disp.: Tognetti, Leonardelli, Berti, Denes, Saltalamacchia, Bigozzi, Gori, Vigiani, Padilla Mendoza, Ievoli, Atzeni, Gudelevicius, Comuzzo. Allenatore: Alberto Aquilani

Finisce qui, la Fiorentina subisce un’incredibile rimonta a Zingonia. Vince 3-2 l’Atalanta che infligge la seconda sconfitta di fila alla squadra di Aquilani. I viola erano in vantaggio 2-1 al minuto 88′, poi un totale blackout negli ultimi 6′ ha permesso agli orobici di ribaltare tutto. Fiorentina che resta a quota 14 punti, al momentaneo quarto posto in zona playoff ma che rischia di vedersi scavalcare da Lecce, Sassuolo e Torino

90+3′ GOL DELL’ATALANTA. In bambola la Fiorentina, Vorlicky entra in area e col piattone destro fa secco Martinelli. 3-2, incredibile rimonta subito dalla Fiorentina che 5′ fa era in vantaggio

90+1′ GOL DELL’ATALANTA. Shakur pareggia i conti appena entrato. Messa male la difesa viola, Shakur infila Martinelli sotto porta col destro sull’assist di Vavassori. 2-2

90′ 4 minuti di recupero

89′ Entra Shakur per l’Atalanta, fuori Roaldsoy. Dentro Saltalamacchia per Nardi, autore di una gran prova

87′ GOOOOOOLLL DELLA FIORENTINAAAA! Elia! Va in rete al debutto il difensore mancino, che infila Pardel con un tapin dopo la conclusione di Baroncelli sull’invito di Nardi, abile a raccogliere un cross di Distefano. 1-2!

86′ Centra la barriera Distefano, pallone riconquistato da Vigiani che serve Nardi, chiusura orobica in fallo laterale. Ottiene poi un angolo ancora Vigiani con un cross ribattuto da Tornaghi

84′ Che giocata di Fallou Sene che si fa subito beffe di Tornaghi, fallo e punizione invitante per la Fiorentina ai sedici metri

83′ Due cambi per l’Atalanta: fuori Hecko e Stabile, entrano Bevilacqua e Tornaghi

83′ Hecko resta a terra coi crampi. Gioco che si ferma ed ora cure mediche in corso per lo slovacco dell’Atalanta

81′ Cambi viola: dentro Vigiani, fuori Krastev. Entra anche Atzeni per Falconi

80′ Inesauribile Favasuli che subisce il fallo di Chiwisa dopo l’ennesima serie di dribbling. Ultimi 10 minuti di gara tutti da vivere a Zingonia

78′ VORLICKY! Fa ammattire la difesa gigliata il ceco che velocissimo sgasa presentandosi in area di rigore, botta mancina, para Martinelli con un ottimo riflesso

76′ Ammonito anche Falconi, ancora un giallo per gioco pericoloso

75′ SENE! Tiro alto della punta africana che non centra il bersaglio grosso sull’invito di Distefano. Ancora pericoloso il 9 viola

74′ Rischia la Fiorentina sul colpo di testa di Vavassori sul cross di Muhameti. Non colpisce bene l’italobrasiliano che aveva anticipato Elia, pallone che non inquadra la porta viola

72′ Ha accusato un problema dopo un duello aereo con Stabile il capitano viola Krastev. Il bulgaro per ora prosegue la gara ma con difficoltà

70′ Ammonito Vitolo per gioco pericoloso. Un po’ fiscale ma ci sta la decisione del direttore di gara

68′ Lascia troppo spazio in campo aperto la Fiorentina a Vorlicky che questa volta va largo col mancino in diagonale. Il ceco coi suoi strappi sta mettendo in difficoltà la squadra viola

67′ Si apre una grande possibilità in ripartenza per la Fiorentina dopo una bellissima giocata di Distefano, l’accorrente Favasuli non riesce però a saltare Palestra che è bravissimo a chiudere l’esterno viola in area

65′ Buon momento ora dell’Atalanta dopo il coraggio ritrovato col pari di Muhameti. Vedremo se Aquilani ricorrerà a qualche cambio, anche se le assenze in casa viola sono numerose

62′ GOL DELL’ATALANTA. Segna Muhameti che di testa trafigge Martinelli con una splendida sul cross dalla trequarti di Palestra. Troppo solo il capitano dell’Atalanta, palla sul palo e poi in rete. 1-1

61′ Bel cross dalla destra del mobile Nardi, ottima la chiusura della difesa atalantina che impedisce l’intervento di Sene e Distefano ben appostati in area di rigore

59′ VORLICKY! Si accende portandosi la palla sul sinistro il ceco che è l’anima dell’Atalanta, tiro forte e Martinelli si tuffa deviando il tiro con reattività respingendo la minaccia

59′ Doppio cambio in casa Atalanta: entrano Chiwisa e Vavassori, fuori Vitucci e Colombo

56′ Non riesce lo schema tra Nardi e Distefano, la conclusione da fuori della punta della Fiorentina è debolissima ed imprecisa

56′ Gran lavoro di Sene che difende un pallone vagante e si prende il fallo. Punizione viola ai 30 metri dalla porta orobica

54′ Sfila via velocissimo Favasuli in mezzo ad una giungla di avversari, lo stende l’albanese Muhameti che si becca il cartellino giallo

53′ Duro colpo di Hecko nei confronti di Nardi, ma l’arbitro si perde completamente il contatto, senza fischiare fallo per la Fiorentina

52′ Pericolosa l’Atalanta: Vorlicky serve Vitucci che crossa basso al centro dalla destra a cercare Stabile, ottima la chiusura di Baroncelli

52′ Accelera saltando l’uomo come quasi sempre fa Distefano, il suo tentativo col destro a giro però non è preciso, tiro fuori

51′ Molto positivo il rendimento di Nardi finora. Tra le linee il centrocampista viola mette spesso in difficoltà la difesa di casa, ottima stavolta l’apertura per Favasuli che ottiene un corner

49′ Scontro tra Nardi e Regonesi, fallo del calciatore viola, resta a terra il terzino di casa ma riesce poi a proseguire

47′ Dubbio contatto tra Tavanti e Sene in area, il difensore orobico rischia trattenendo un po’ la punta viola ma l’arbitro fa cenno di proseguire

46′ Via alla ripresa, FORZA VIOLA!

Finisce la prima frazione, Fiorentina avanti 1-0 grazie al gol di Sene

45+1′ Fallo di Favasuli su Vorlicky, punizione calciata dai 25 metri da Roaldsoy che spara alto

45′ 1 minuto di recupero

42′ Lavora benissimo col proprio fisico Sene che fa salire la squadra e guadagna una preziosa punizione dopo la trattenuta di Hecko. Importante il lavoro del senegalese che finora sta offrendo un’ottima prova

40′ Ha finalizzato la grande mole di gioco e trovato la rete dopo una serie di occasioni la Fiorentina, che però non vuole fermarsi e prosegue nel pressing offensivo. Kayode ottiene un corner sugli sviluppi del quale Falconi va al tiro col mancino, pallone fuori

37′ GOOOOOOOOLLLL DELLA FIORENTINAAAA! Sene! Sale a quota due in campionato il senegalese che salta secco Tavanti sul bellissimo invito di Falconi, che ruba palla offrendo un gran pallone al proprio centravanti, destro a spiazzare Pardel con freddezza e precisione del centravanti viola ed è 0-1!

36′ FAVASULI! Che gran botta del versatile calciatore già aggregato alla prima di Italiano! Botta col destro che chiude una bella manovra viola, vola Pardel alla propria destra respingendo il fendente

34′ Ci prova Vitolo dopo un recupero alto di Kayode dopo un rinvio impreciso di Pardel, il mancino della mezzala di Aquilani è però troppo potente, pallone alto sopra la traversa

33′ Bella giocata di Sene che elude la marcatura di un difensore atalantino e poi esplode il sinistro, tiro alto

32′ VORLICKY! Si fa vedere anche l’Atalanta con l’attaccante ceco a cui viene lasciato troppo spazio dalla difesa viola, tiro radente e pericoloso col destro che termina di poco fuori alla destra del palo della porta di Martinelli

29′ FAVASULI! Ottima la palla messa morbidamente da Nardi per Favasuli che usa bene il corpo controllando col petto in area andando al tiro, grande intervento di Palestra che devia, pallone che si impenna finendo sulla parta alta della rete e per poco non sorprende il portiere nerazzurro Pardel

27′ DISTEFANO! Conclusione ad incrociare dai sedici metri dell’attaccante della Fiorentina, si fa trovare pronto Pardel che respinge il tentativo velenoso dell’11 gigliato, poi Kayode mette al centro trovando ancora l’uscita coi pugni del portiere di casa

25′ E’ cresciuta nel corso dei minuti la Fiorentina che anche se ancora senza la giusta precisione sta alzando i giri del motore provando a scardinare la difesa orobica. Stavolta manca la precisione a Distefano che prova ad innescare Sene sbagliando la misura del passaggio

22′ Distefano ha un buon spiraglio per far partire il sinistro, tiro troppo strozzato del numero 11 gigliato che finisce fuori alla sinistra della porta atalantina

19′ Primo giallo della gara: lo rimedia Colombo che stende Distefano che lo aveva saltato nettamente con un bel guizzo

18′ KAYODE! Ci prova col sinistro a rientrare poco fuori dall’area di rigore il terzino viola, respinge Pardel un tiro non potentissimo ma che rimbalzandogli davanti era diventato molto insidioso

16′ Manovra dal basso della Fiorentina che fa salire anche i propri centrali difensivi. Elia col mancino serve sui piedi Sene che prova a girarsi per scagliare il destro, conclusione respinta dalla difesa nerazzurra

12′ Prende una botta in testa Sene da Hecko durante uno stacco di testa e riceve ora le cure dello staff viola. Il senegalese sta applicando del ghiaccio per alleviare il dolore

11′ Rimedia un colpo Distefano che però riesce a proseguire. L’ala viola cerca poi un cross a rientrare da sinistra senza trovare precisione, sfera innocua per la difesa di casa

8′ Prova l’imbucata il ceco Vorlicky dopo il servizio di Hecko ma è impreciso il pallone a cercare Vitucci, pallone che sfila sul fondo

6′ Ruba palla un ottimo Kayode ma l’ex Gozzano è troppo frettoloso poi ad andare a cercare il pallone basso al centro anzichè avanzare ancora prima di provare il suggerimento verso Sene. Recupera la difesa orobica con lo slovacco Hecko

4′ Ottiene un corner Falconi sulla chiusura di Palestra, Distefano scambia corto con Favasuli, salta secco un uomo e crossa al centro: esce il polacco Pardel e fa sua la sfera in presa alta

2′ Partenza molto pimpante dell’Atalanta che prova a pungere subito con Stabile e poi Vorlicky. La difesa viola chiude bene prima con Elia e poi con Baroncelli

1′ Partiti! FORZA VIOLA!

Tra un’ora, torna in campo la Fiorentina Primavera. I ragazzi di Alberto Aquilani, per l’ottava giornata di campionato, saranno impegnati a Bergamo contro l’Atalanta. Dopo sei risultati utili consecutivi nelle prime sei partite, la Fiorentina Primavera, nell’ultima giornata, è caduta a Frosinone per 1-0.

Attualmente quarti in classifica, i giovani viola andranno a caccia di una vittoria, per restare nei piani alti della graduatoria. Come di consueto, Fiorentinanews.com vi offrirà la diretta testuale di Atalanta-Fiorentina con le parole dei protagonisti al termine del match.