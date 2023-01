Incroci granata

Due Fiorentina-Torino in undici giorni. Tra Serie A e Coppa Italia, tra la perfetta metà della classifica e il desiderio di sognare un traguardo ambito. Viola e granata si incroceranno tra tre giorni, sabato 21 alle 20:45, per la sfida in campionato e giovedì 1 febbraio per contendersi l’accesso alla semifinale di Coppa Italia.

In generale, dando un’occhiata rapida alla graduatoria, è facilmente intuibile che la Fiorentina sta intraprendendo un percorso piuttosto simile a quello del Torino. Entrambe le squadre sono incastrate nell’ampio solco che le separa dalla zona europea, a 23 punti, e arrivano da una sconfitta: la Viola è caduta a Roma, mentre la banda Juric è uscita a mani vuote dalla sfida contro lo Spezia. Per i due club, quindi, la Coppa Italia rappresenta un palcoscenico prestigioso per uscire dalla monotonia della Serie A e per concedersi 180 minuti di gloria, a ballare tra le grandi.

La Fiorentina arriva alla prima sfida contro i granata dovendo fare a meno dello squalificato Dodô e senza l’ex di turno Rolando Mandragora, ancora out per infortunio; il centrocampista numero 38 punta a rientrare nella gara di Coppa Italia. Percorso identico per il numero 10 del Torino Sasa Lukic, che ha rimediato un trauma alla coscia destra domenica scorsa. Anche lui salterà la prima delle due partite al Franchi, mentre Valentino Lazaro sarà indisponibile anche per la coppa, vista la rottura del collaterale. Chi dovrà guardare il match da casa soltanto a febbraio, invece, è Koffi Djidji, espulso nell’impresa del Toro agli ottavi contro il Milan.