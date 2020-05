Incubo Covid per Fiorentina e Sampdoria. Il tasso virologico stavolta è basso per gli allenamenti…

Incubo Covid-19 per Fiorentina e Sampdoria. Da settimane la scienza avverte che i numeri ufficiali sono solo la punta dell’iceberg. Il mondo viola, e quello blucerchiato, loro malgrado, purtroppo lo confermano. A Firenze, su una cinquantina di esami svolti mercoledì tra atleti della prima squadra e staff tecnico-sanitario, sono addirittura sei coloro che sono risultati positivi al Covid-19: tre giocatori ed altrettanti membri dello staff. Tutti i positivi sono sostanzialmente asintomatici e stanno bene: inoltre, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, essendo basso il tasso virologico, il club viola spera di avere tutti a disposizione in quanto negativi a due tamponi consecutivi già a partire dalla fine del mese di maggio. Certo fare previsioni non è semplice. E con i casi certificati a marzo il pianeta viola ha avuto almeno 18 contagiati (compresi elementi della società e familiari), a dimostrazione della facilità di trasmissione. I tre calciatori risultati positivi in precedenza (Vlahovic, Cutrone e Pezzella) e negativizzati nel corso delle settimane, stanno bene.