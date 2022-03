Indagini della Guardia di Finanza su Ramadani: I dieci bonifici partiti dalla Fiorentina e la posizione difficile del super procuratore

Continuano le indagini della Guardia di Finanza a carico del super procuratore Fali Ramadani che ha avuto e continua ad avere frequenti contatti con la Fiorentina, così come con altri club italiani. Anche se su un punto bisogna essere chiari: le società italiane non sono indagate. Da queste gli agenti hanno fatto perquisizioni a suo tempo per acquisire il materiale necessario.

E a proposito di queste indagini sul quotidiano Domani è stato pubblicato (ieri) un approfondimento sull’argomento. Per quanto riguarda la Fiorentina si evince che tra ottobre 2018 e luglio 2020 sono stati fatti partire dieci bonifici da parte del club viola per complessivi 1,9 milioni di euro su conti riconducibili allo stesso Ramadani. Un granello all’interno di un flusso di denaro che è veramente ingente e a cui, secondo la Guardia di Finanza, non corrisponde “qualsivoglia dichiarazione dei redditi con riferimento a Ramadani e/o alle società a esso riconducibili”.