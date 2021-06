Individuata la contropartita tecnica da girare allo Spezia per liberare lo staff di Italiano

Un giocatore di proprietà della Fiorentina da girare allo Spezia per liberare lo staff tecnico di Italiano. I due club hanno concordato questa soluzione per sbloccare una parte della trattativa che era complicata.

Secondo quanto scritto da La Gazzetta dello Sport pare sia stata individuata la contropartita tecnica, ovvero l’esterno difensivo Gabriele Ferrarini. Cresciuto nelle giovanili viola, Ferrarini è stato dato in prestito prima alla Pistoiese in C e poi al Venezia in B, facendo due ottime stagioni.

Niente Ranieri dunque, che era stato il primo nome a rimbalzare tra le due società.