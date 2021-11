Individuato il tifoso dell’Atalanta che ha lanciato una monetina a Reina: in arrivo il Daspo

Nel secondo tempo di Atalanta-Lazio, Pepe Reina è stato colpito in testa da una monetina lanciata in campo da un tifoso locale. Niente di grave per il portiere spagnolo, ma si tratta di un altro brutto gesto da parte del pubblico della Dea dopo gli insulti razzisti nei confronti di Dusan Vlahovic al termine della partita contro la Fiorentina. In questo caso, però, l’Atalanta si è mossa fin da subito, collaborando con le autorità per individuare il colpevole che è stato già rintracciato e verrà sottoposto al Daspo.

Ecco il comunicato della società orobica: “Atalanta BC comunica che, a seguito di individuazione da parte della Questura di Bergamo dei soggetti autori del lancio di oggetti in occasione dell’incontro Atalanta-Lazio, si attiverà affinché siano applicati immediatamente i provvedimenti di inibizione all’impianto nei termini che verranno definiti dalle Autorità competenti“.