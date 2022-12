“Infame”, “traditore”: pioggia di insulti verso un giocatore della Juventus per aver rivelato le chat sugli stipendi

L’ennesima disavventura social colpisce un giocatore di Serie A. Trattasi del terzino della Juventus Mattia De Sciglio, che su Instagram ha pubblicato un post certificando il suo ritorno in gruppo dopo l’infortunio. In cambio però, come riporta Alfredo Pedullà sul proprio sito, ha ricevuto tutt’altro che complimenti e congratulazioni. Al contrario, sotto al post sono arrivati tantissimi insulti da “sbirro” a “infame”, passando per “traditore”.

Il motivo, decisamente non valido e accettabile, è che De Sciglio, secondo le indiscrezioni degli ultimi giorni, avrebbe consegnato ai Pm di Torino le chat su WhatsApp con le conversazioni tra i giocatori della Juventus in merito alla questione stipendi.