Infantino duro: “Nessuno ricomincerà senza il 100% di sicurezza. Non si può rischiare la vita per una partita”

Il un video messaggio per le società e i tifosi di calcio italiani ha parlato Gianni Infantino, numero uno della FIFA che ha preso una netta posizione per quanto riguarda la possibile ripartenza dei campionati. Queste le sue parole: “Tutti devono avere bene a mente che non si può mettere a rischio una vita umana per una partita di calcio. Ricominciare quando non c’è il 100% di sicurezza sarebbe da incoscienti. Se dobbiamo aspettare lo faremo. Sono convinto che il calcio giocherà un ruolo fondamentale per il ritorno alla normalità. Prepariamoci a vivere quel momento”.