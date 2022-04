Infantino: “Il restyling del Franchi è un atto dovuto per Firenze, è indispensabile modernizzarsi. La Fiorentina ha vinto e la Juventus ha perso: oggi è il top”

Il presidente della FIFA Gianni Infantino, presente a Firenze per la commemorazione di Artemio Franchi, si è soffermato anche sulla Fiorentina. “Siamo a Firenze, ha vinto la Fiorentina e la Juventus ha perso: è il top. Anche se il campionato è avvincente, bisogna lavorare per avviare una riflessione sui settori giovanili e sul numero dei calciatori che escono da vivai”.

Infantino si sofferma poi sul restyling dello stadio Artemio Franchi: “E’ un impianto storico e bellissimo per coloro che amano il calcio e vengono dal secolo scorso. Adesso, però, bisogna abbracciare il futuro e disporre di uno stadio in cui poter andare con la famiglia senza rischiare niente. Per una città del calibro di Firenze è un atto dovuto. E’ indispensabile modernizzarsi e offrire ai giovani delle infrastrutture degne di questo nome”.

Nel pomeriggio odierno il presidente della FIFA farà visita al Viola Park.