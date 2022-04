Infantino: “Non ho mai visto una struttura come il Viola Park, è impressionante. Firenze se lo merita, complimenti a Commisso”

Il presidente della FIFA Gianni Infantino, in visita al Viola Park, ha parlato così ai canali ufficiali della Fiorentina: “Questo centro sportivo è una struttura spettacolare, non me la sarei mai aspettata in Italia. Commisso ha fatto le cose veramente in grande, gli faccio i miei complimenti di cuore. Ho visto pochissime strutture come queste, con dodici campi e una visione straordinaria verso i giovani e il calcio femminile. Una visione per il futuro, insomma, che sarà un esempio per tutto il mondo”.

E poi ha aggiunto: “Le infrastrutture sono fondamentali per il calcio, soprattutto in una delle città più belle del mondo come Firenze. Una città così merita un centro come questo e una società forte e proiettata al futuro. E’ importante fare qualcosa per i ragazzi e per le ragazze, che con il Viola Park avranno delle opportunità incredibili per la loro vita”.