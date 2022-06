Infortunio al ginocchio per Lorenzo Chiesa, il messaggio del suo compagno Sene: “Rimettiti presto, fratello mio”. FOTO

Il calciatore della Fiorentina Primavera Fallou Sene ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram. Si leggono parole di affetto e gli auguri di pronta guarigione nei confronti del suo amico Lorenzo Chiesa, anche lui facente parte delle giovanili viola.

Secondo Fiorentinanews.com, il calciatore italiano, negli scorsi giorni, ha subito un infortunio al ginocchio. La gravità del problema è ancora ignota, ma a giudicare dalle parole di Sene, non sembra essere cosa da poco. Adesso, si attendono i risultati della risonanza magnetica per saperne di più e per valutare tempi di recupero e tutte le dinamiche del caso.

Ecco il messaggio di Sene per il suo amico Chiesa: