Infortunio e operazione per un difensore della Fiorentina Primavera: ecco quanto starà fuori

Arrivano brutte notizie per la Primavera di mister Alberto Aquilani. Questa mattina, infatti, il centrocampista classe 2005, Lorenzo Romani, è stato sottoposto questa mattina ad un intervento chirurgico (vedi foto sotto dal profilo Instagram del ragazzo). Secondo quanto raccolto da FiorentinaNews.com l’infortunio riguarda una frattura scomposta ad un dito della mano che lo terrà fuori per i prossimi quattro match contro Frosinone, Atalanta e Inter.

Il giovane viola rischia di rientrare a novembre, in dubbio infatti sarà la sua presenza in campo contro il Bologna a fine mese. Una scelta in meno quindi per Aquilani che dovrà fare a meno di Romani per quasi un mese.