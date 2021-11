Infortunio per Maleh, programma speciale di allenamento per il centrocampista della Fiorentina

Infortunio per il centrocampista della Fiorentina, Youssef Maleh. Il giocatore, in questi giorni, si trova con la nazionale marocchina, ma domani sera potrebbe essere costretto a saltare l’impegno contro il Sudan, valido per la qualificazione ai prossimi Mondiali in Qatar.

Maleh, al pari del compagno Al-Nasri, sta seguendo un programma speciale di allenamento sotto la supervisione dello staff medico della nazionale. Comunque non dovrebbe trattarsi di niente di serio e preoccupante: questo è quello che si evince dalle notizie che arrivano dal Marocco.