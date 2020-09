Infortunio Zaniolo e il domino che potrebbe avvicinare un attaccante alla Fiorentina

Brutte notizie stamattina sul fronte Zaniolo. Il centrocampista della Roma, ex viola, ieri ha subito un brutto infortunio con la Nazionale di Mancini, e la prima diagnosi di ieri sera fatta dal dottor Ferretti non lasciava presagire niente di buono. Brutte sensazioni confermate stamattina, quando è arrivata, purtroppo, la conferma del secondo grave infortunio subito dal calciatore in questo 2020 maledetto: rottura del crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il talento azzurro dovrà star fuori per almeno sei mesi. Domani l’operazione a Villa Stuart.

Fonseca così perde una pedina fondamentale del suo scacchiere tattico, e questo cambia senza dubbio gli equilibri in casa Roma. Si vociferava da tempo infatti di un possibile scambio con il Napoli di Gattuso tra Under e Milik. L’infortunio di Zaniolo rimette tutto in discussione, con le probabilità di permanenza di Under in giallorosso che si alzano notevolmente. La strada verso Roma sembra dunque sbarrata per Milik. Chissà se la Fiorentina ci sta veramente facendo un pensierino.