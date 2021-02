Ingaggio e mercato: Un mistero chiamato Callejon. Il giocatore ha ‘rischiato’ di lasciare la Fiorentina. L’incrocio con Gervinho

Ingaggio top e impiego minimo, uno dei grandi misteri della Fiorentina, si chiama Josè Callejon. Lo spagnolo ex Napoli è stato in bilico in almeno un paio di situazioni a gennaio, ma alla fine tutto si è risolto in una bolla di sapone.

Su La Nazione di oggi si legge che la trattativa con il Granada è stata in piedi per una settimana. La Fiorentina puntava (oltre al prestito fino a giugno) anche a che venisse stabilito un riscatto che in estate avrebbe poi lasciato Callejon in Spagna.

La seconda situazione invece si chiamava Parma. E’ stata un’idea dell’ultimo momento, che coinvolgeva sul versante opposto Gervinho.

In vista della fine della stagione uno degli obiettivi della società è quello di risolvere il mistero Callejon. Di certo c’è che se all’orizzonte spuntasse un allenatore da 4-3-3, la sua presenza a Firenze verrebbe rivalutata.