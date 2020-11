“Ingeneroso dare a Prandelli di traghettatore. Iachini ci ha salvato ma per volare serviva altro”

Il giornalista de La Nazione, Stefano Cecchi è intervenuto a Radio Bruno parlando del ruolo di Prandelli alla Fiorentina: “E’ ingeneroso affibbiare a Prandelli il termine di traghettatore. La sua è stata una delle Fiorentine più dolci. La rosa di ora non è quella che aveva ai tempi ma l’idea di calcio di Prandelli è struggente e romantica, non povera. Iachini ci ha salvato e anche bene, per volare più in alto serviva altro”

E sul ritorno di Saponara in campo: “A questa squadra manca un regista, Saponara ha i piedi buoni e non ha più la velocità da trequartista. Lo vedrei in veste diversa… Prandelli non è uno che soffoca le doti”.