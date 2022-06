Inghilterra-Italia: le formazioni ufficiali. Mancini cambia tutto

Pochi minuti fa sono state rese note le formazioni ufficiali di Inghilterra-Italia, sfida valida per la terza giornata del gruppo 3 di Nations League A. La partita, che andrà in scena alle 20.45 al Molineux Stadium di Wolverhampton, vedrà scendere in campo due squadre molto diverse da quelle che solo 12 mesi fa si giocavano la finale di Euro2020. Grande novità negli azzurri di Roberto Mancini: esordio in difesa per Gatti, che sarà affiancato da Acerbi, e tridente offensivo mai visto prima di oggi. Ennesima partita in cui non ci sarà nessun giocatore della Fiorentina.

Inghilterra: (4-3-3): Ramsdale; James, Tomori, Maguire, Trippier; Ward-Prowse, Rice; Sterling, Mount, Grealish; Abraham.

Panchina: Pope, Pickford, Stones, Walker, Guehi, Coady, Bowen, Phillips, Bellingham, Kane, Gallagher, Saka.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Gatti, Acerbi, Dimarco; Frattesi, Locatelli, Tonali; Pessina, Scamacca, Pellegrini.

Panchina: Gollini, Meret, Luiz Felipe, Calabria, Florenzi, Gnonto, Cristante, Politano, Barella, Scalvini, Raspadori, Esposito.