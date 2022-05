Inizia il casting di Sarri per la porta della Lazio. Uno dei nomi principali piace anche alla Fiorentina

Cercasi portiere in casa Lazio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, con Strakosha pronto a lasciare la capitale, i biancocelesti si stanno attivando per trovare l’estremo difensore del futuro. La lista è lunga e ci sono tanti nomi intriganti, uno dei quali è molto conosciuto anche per la Fiorentina. Guglielmo Vicario, classe ’96 di proprietà del Cagliari ma attualmente in forza all’Empoli, è già osservato dalla Viola come potenziale sostituto di Drągowski, probabile partente. Altri nomi interessanti per Sarri sono Sergio Rico, spagnolo del PSG, e Carnesecchi dell’Atalanta in prestito alla Cremonese, che ha già un prezzo molto alto, intorno ai 15 milioni di €.