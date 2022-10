Inizia il nuovo tour de force dei viola: l’obiettivo si chiama continuità

Da oggi contro l’Atalanta a Bergamo inizia l’ennesimo tour de force in questa stagione per la Fiorentina, che si troverà a giocare una partita ogni tre giorni fino alla sosta di novembre per il Mondiale. Si tratta ovviamente di un dispendio di energie enorme al quale i viola si dovranno abituare per poter proseguire nel migliore dei modi in campionato e in Conference League. Sicuramente questo filotto di partite dovrà essere affrontato con tutto altro spirito e atteggiamento rispetto a come è stato approcciato il primo, con partite giocate in modo discutibile, risultati mancati ed errori commessi in più fasi. Il tecnico Vincenzo Italiano ha preso nota di tutto quello che non ha funzionato in quel momento ed ha individuato dove poter migliorare, risparmiare e aggiungere per cercare di trovare un equilibrio, o un minimo di continuità tra le varie prove messe in campo.

Le carte in regola per intraprendere un percorso importante ci sono, nonostante alcuni giocatori non stiano rendendo come dovrebbero e i tanti infortuni rimediati fino ad ora. Ma la continuità è il primo elemento chiave da dover trovare da ora in avanti. A questo verranno aggiunti poi l’attenzione ai dettagli e la concretezza sotto porta, fondamentali più che mai. L’alchimia adeguata è alla portata, adesso sta all’allenatore viola intervenire proseguendo quanto di buono visto contro il Verona per ottenere il massimo da questo momento fondamentale della stagione.