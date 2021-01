Inizia male il 2021 per la Fiorentina Femminile: nuovi casi di positività nel gruppo di Cincotta

Inizia nel peggiore dei modi il 2021 per la Fiorentina Femminile di Antonio Cincotta. Nella giornata di oggi infatti, secondo quanto riportato dal club viola sul proprio sito ufficiale, sono state riscontrate 4 casi di positività al Coronavirus all’interno del gruppo squadra: ovviamente per ragioni di privacy la società ha deciso di non rendere noti i nomi. Un brutto colpo per le ragazze viola che tra soli 4 giorni hanno il primo impegno del nuovo anno. Mercoledì a Chiavari la Fiorentina infatti affronterà il Milan nella prima semifinale della Final Four di Supercoppa Femminile; l’altra sfida è quella tra Juventus e Roma e le due vincitrici si affronteranno nella finalissima del 10 Gennaio.

Ecco il comunicato pubblicato dalla Fiorentina sul proprio sito ufficiale:

“ACF Fiorentina comunica che nell’ambito dei test previsti dal Protocollo Sanitario per la rilevazione del Covid-19 è stata riscontrata la positività di quattro componenti del Gruppo della Prima Squadra Femminile. Sono tutti asintomatici e in isolamento. Il Gruppo squadra della Femminile di Fiorentina è quindi entrato in “bolla” e continuerà a seguire l’iter previsto dai Protocolli Sanitari vigenti”.