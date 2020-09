Inizia male la stagione: Rinviata Fiorentina-Bologna del campionato Primavera. Un calciatore viola positivo al Covid

Non inizia nel migliore dei modi la stagione calcistica e neanche quella della Fiorentina. Come scrive il giornalista Michele Criscitiello su Twitter, la prima partita della stagione che sta per iniziare (e che vedeva coinvolta la Fiorentina Primavera) è stata rinviata: “Parte male la stagione calcistica. La prima partita dell’anno, 2020-2021, Fiorentina-Bologna Primavera delle 15.00 di oggi è stata rinviata. Riscontrato un positivo tra i Viola”.

