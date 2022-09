Inizia malissimo il campionato della Fiorentina U15: punteggio tennistico nel derby contro l’Empoli

La sosta per le Nazionali non ha fermato i campionati giovanili minori che in questo weekend andavano in scena. In particolare, questa mattina c’è stato il debutto dell’U15 della Fiorentina in campionato al ‘Bozzi’. I Viola di Nicola Magera scendevano in campo contro l’Empoli, ma il risultato finale è stato clamoroso.

I giovani calciatori, infatti, hanno subito un netto 6-0 in una partita che non è mai stata in discussione. Già avanti nella prima frazione, gli ospiti hanno finito per aumentare il passivo nel secondo tempo, strappando un score tennistico in trasferta. L’augurio è che la squadra giovanile della Fiorentina possa superare in fretta questa batosta.