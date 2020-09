Innesti mirati e soppesati. Bonaventura congela Torreira?

La Fiorentina ha terminato col vento in poppa la stagione e la rosa potrebbe essere piuttosto simile a quella vista fino al 2 agosto scorso anche con l’inizio del nuovo campionato. Che proprio la Viola inaugurerà sabato 19 settembre alle 18 contro il Toro al Franchi. Gli innesti ci saranno, però mirati e soppesati. In mezzo ad esempio Torreira (Arsenal) è stato inseguito. Come scrive La Gazzetta dello Sport, ieri in Inghilterra davano addirittura per concluso l’affare (con un prestito oneroso vicino ai 10 milioni e riscatto ad oltre 15), dalla Toscana filtrano notizie diverse. Caro il cartellino, altissimo l’ingaggio percepito a Londra (circa 3,5 milioni), intesa non possibile a queste condizioni. La candidatura resta, ma sullo sfondo. E l’arrivo di Bonaventura, scrive la rosea, la congelerebbe.

0 0 vote Article Rating