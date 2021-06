Insieme a Italiano potrebbe arrivare anche Estevez? La Fiorentina per lui, però, non dovrà trattare con lo Spezia

Nelle prossime ore dovrebbe arrivare un’altra ufficialità in casa Fiorentina: quella di Vincenzo Italiano come nuovo allenatore viola. Insieme a lui, secondo quanto appreso da Fiorentinanews.com, a Firenze potrebbe arrivare anche un giocatore che lo scorso anno ha giocato agli ordini di Italiano con la maglia dello Spezia: Nahuel Estévez. Il centrocampista argentino era in Liguria in prestito con diritto di riscatto dall’Estudiantes, ma la società bianconera ha deciso di non esercitare l’opzione. Per questo la Fiorentina dovrà trattare con il club sudamericano per il suo trasferimento e non con lo Spezia.

Estevez alla sua prima stagione in Serie A ha giocato 27 partite collezionando 3 assist nello scorso campionato ed è stato schierato da Italiano come mezzala nel suo controcampo a tre.