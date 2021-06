Insigne: “Ho sentito Gattuso e mi ha detto che con la Fiorentina sono successi dei casini. Poi lui è in vacanza e…”

In conferenza stampa ha parlato l’attaccante del Napoli e della Nazionale Italiana Lorenzo Insigne, parlando anche del suo ex allenatore Gennaro Gattuso. Queste le sue parole legate alla vicenda con la Fiorentina: “Dopo quello che è successo a Firenze ho parlato con Gattuso e mi ha detto che sono successi dei casini. Però io penso all’Europeo adesso e non volevo entrare nei dettagli. Lui è in vacanza, non gli faccio certe domande”.