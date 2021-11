Insulti sui social dei tifosi del Milan a Gabbia dopo gli errori contro la Fiorentina. La fidanzata: “Mi vergogno di appartenere al genere umano”

I tifosi del Milan non sembrano aver perdonato al giovane difensore rossonero classe 1999 Matteo Gabbia gli errori nella gara contro la Fiorentina. In particolare sul vantaggio di Duncan il giocatore del Milan ha protetto la palla dopo l’errore di Tatarusanu e non ha spazzato la palla, favorendo l’intervento di Duncan. Poi si perde anche Vlahovic sul 3-0.

Tanti purtroppo gli insulti sui social per lui da parte dei tifosi rossoneri. Dura la reazione della fidanzata del giovane, che sul proprio profilo Instagram ha scritto: “Mi vergogno profondamente di appartenere allo stesso genere umano di persone ignoranti e frustrate che sfogano la loro rabbia repressa nei confronti di ragazzi di 20 anni, arrecando solo male gratuito. Il calcio è un gioco e dovrebbe rimanere tale, a prescindere da qualunque prestazione. Ognuno è libero di esprimere il proprio pensiero ma c’è un limite: esiste la dignità e il rispetto di una persona. Questa è la linea che distingue un tifoso da un ignorante, ed è questo che siete”.