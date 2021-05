Intanto a Cagliari si preparano già per la festa in caso di vittoria contro la Fiorentina: “Evitate assembramenti”

Il Comune e Prefettura di Cagliari hanno invitato i tifosi rossoblù, in vista della partita di stasera contro la Fiorentina, a festeggiare evitando assembramenti. In caso di vittoria contro la squadra di Iachini il Cagliari infatti farebbe un passo avanti decisivo verso la permanenza in Serie A dopo aver passato momenti molto difficili negli scorsi mesi. Le autorità hanno già promesso multe in caso di non rispetto delle regole nei possibili festeggiamenti.