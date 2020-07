Intanto a Milano è stato calato il “Raminomadani” e la Fiorentina è una protagonista al tavolo del procuratore

Giornata di grandi trattative tra Milan e il procuratore Fali Ramadani. Come mostrato da Alessandro Jacobone su Twitter, il procuratore ha calato il “Raminomadani”.

Sul piatto c’è l’asso Jokic, ma anche il giocatore della Fiorentina Nikola Milenkovic e l’attaccante croato Ante Rebic. Su questa situazione, Milan e Eintracht Francoforte avrebbero trovato un accordo per uno scambio alla pari, ma tutto è in stallo per la percentuale del 50% che la Fiorentina otterrebbe dalla futura cessione di Rebic.

Immaginate #Ramadani mettere le sue carte sul tavolo da gioco di #CasaMilan. Immaginate l’intreccio che lega #Rebic e #Milenkovic e le priorità del #Milan. Il tutto senza dimenticare l’aspetto finanziario. Ho fatto prima a farne una grafica, che concepire una spiegazione. 🙏 pic.twitter.com/XXzQc8IEGp — Milanista Non Evoluto – Alessandro Jacobone (@NonEvoluto) July 9, 2020