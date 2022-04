Intanto a pochi minuti da Juventus-Fiorentina, c’è chi parla di rivoluzione in casa bianconera. Fuori Agnelli e Nedved?

Secondo quanto riportato da Sportmediaset in casa Juventus si sta pensando a una vera e propria rivoluzione in vista della prossima stagione. A poche ore dalla partita di Coppa Italia contro la Fiorentina l’emittente televisiva parla della volontà di John Elkann di far fuori dal progetto bianconero Andrea Agnelli e Pavel Nedved, che sembrano essere i principali indiziati all’addio.

Con l’addio di Andrea Agnelli, per la panchina, si aprirebbe poi anche la pista del possibile ritorno di Antonio Conte. Discorsi ancora prematuri, ma che fanno capire come l’aria, nella dirigenza bianconera, sia tutt’altro che distesa.