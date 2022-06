Intanto anche la Roma si muove e piazza il primo affare a centrocampo

Il mercato inizia ufficialmente il 1 luglio ma nessuno aspetta con le mani in mano, soprattutto in zona europea. Detto di Inter e Lazio, ieri la Roma ha messo a segno il primo affare per la prossima stagione, raggiungendo l’accordo con Nemanja Matic, che arriverà a parametro zero dopo lo svincolo dal Manchester United. Per lui contratto annuale a 3,5 milioni netti, con un’opzione per il secondo anno. Una mossa in mediana proprio dove la Fiorentina, ad ora, ha perso Torreira e laddove dovrà intervenire inevitabilmente. Appena dirigenza e Italiano si saranno riuniti…