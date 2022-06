Intanto Belotti è tentato dalla Ligue 1 e da un club che gli offre i preliminari di Champions

Era una delle ipotesi della Fiorentina per implementare l’attacco dopo il mancato riscatto di Piatek ma l’accelerata su Jovic dovrebbe aver allontanato Andrea Belotti dalla Fiorentina. Il Gallo andrà via a parametro zero dal Torino e alla soglia dei 29 anni (che compirà a dicembre) ha una scelta fondamentale di fronte a sé: sull’attaccante c’è ora forte il Monaco, che secondo Calciomercato.com è in pole position per lui e lo stesso quasi ex granata sarebbe molto tentato dalla Ligue 1, per la possibilità di giocarsi i preliminari di Champions nel Principato. L’opzione viola rimane invece piuttosto sbiadita sul fondo.