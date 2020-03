E Boateng prova a imitare Higuain lasciando la Turchia, ma il Besiktas…

Secondo quanto riportano alcuni media ghanesi e turchi, Kevin Prince Boateng avrebbe incontrato la dirigenza del Besiktas per chiedere di poter tornare a casa in Ghana o in Germania a causa della pandemia di Coronavirus. La società bianconera però pare non aver dato il permesso al giocatore in prestito dalla Fiorentina per poter lasciare la Turchia in direzione del paese africano, mentre potrebbe lasciarlo partire per la Germania.. Il club ha però assicurato i propri calciatori stranieri che il territorio turco è un posto sicuro e che il Governo prenderà tutte le misure necessarie per combattere il COVID-19. Attualmente quindi, la fuga di Boateng è stata fermata dalla dirigenza del Besiktas.