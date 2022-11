Intanto Cairo vuole blindare Juric e per farlo usa anche la carta del… bonus Champions League

Nell’estate 2020 sembrava destinato alla panchina della Fiorentina, prima che Commisso si affidasse all’istinto e alla grande passione per Beppe Iachini, vanificando uno scenario ormai delineato. Per Ivan Juric ci fu quindi un’altra stagione al Verona, prima di unirsi al Torino dove si è reso protagonista di tante sfuriate, con pochissimi peli sulla lingua nei confronti di presidente e direttore sportivo. Eppure, scrive Tuttosport, Cairo vorrebbe blindare il tecnico croato e per farlo vorrebbe inserire nel contratto anche un’opzione di aumento in caso di qualificazione alla Champions League. In realtà non una novità per il presidente granata, che negli ultimi tempi adotta questa clausola anche sui contratti dei calciatori.