Intanto c’è chi esalta Jovic dopo il gol alla Cremonese: “Ha posto fine al suo calvario, ora è pronto per la redenzione”

Luka Jovic è stato tra i protagonisti della vittoria della Fiorentina contro la Cremonese, segnando il gol del momentaneo 2-1. Di contro, qualcuno ha fatto notare come l’attaccante serbo sia ancora fuori forma e come per una rete realizzata ce ne sono anche un paio fallite.

Non hanno dubbi invece in Spagna, dove i media hanno letteralmente esaltato Jovic. Il noto giornale Sport, in particolare, ha parlato addirittura di redenzione per il numero 7 della Fiorentina: “Jovic – si legge – ha posto fine al suo calvario ed è pronto per la redenzione. La sua prestazione contro la Cremonese può dare inizio alla sua rinascita, dopo stagioni deludenti al Real Madrid“.