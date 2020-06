Intanto c’è chi vede Milenkovic già lontano da Firenze e confonta i suoi due possibili sostituti per il prossimo anno

Il futuro di Nikola Milenkovic è ancora tutto da decifrare, con un colloquio a fine stagione tra l’entourage del giocatore e la società viola che servirà per capire se il difensore serbo rimarrà o no alla Fiorentina. C’è già chi però, come il sito Transfermarkt.it, vede Milenkovic già altrove e mette a confronto due di quelli che potrebbero essere i possibili suoi sostituti per la prossima stagione: Daniele Rugani di proprietà della Juventus e Andrea Cistana del Brescia. Due profili sicuramente interessanti, ma per il momento mai dire mai…

