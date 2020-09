Intanto Dalbert entra nel mirino di un’italiana che giocherà la Champions

L’ormai ex Fiorentina Dalbert non rientra nei piani di Antonio Conte e difficilmente potrebbe trovare spazio nell’undici titolare del tecnico pugliese.

Il calciatore preferirebbe rimanere in Italia, anche se non disdegnerebbe un’esperienza all’estero. L’Atalanta, dopo il rifiuto del giocatore di andare in Turchia e i deboli interessamenti di West Ham e Newcastle, avrebbe palesato un certo interesse ma, prima di provare ad intavolare una trattativa con l’Inter, dovrebbe vendere alcuni esterni come Gosens e Reca. Ad ogni modo, l’ex Fiorentina sarebbe gradito a Gasperini.