Intanto dalla Fiorentina Femminile continuano ad andarsene: stavolta è il turno di Kim, che torna negli Usa

E’ incredibile ma sembra piovere sul bagnato in ogni dove per la Fiorentina, stavolta per la versione femminile: ieri l’eliminazione ai quarti di Coppa Italia, dove non è bastato l’1-0 all’Inter, che all’andata aveva vinto per 2-0. La rosa di Cincotta inoltre sta per perdere un’altra pedina interessante come Abigail Kim: secondo tuttocalciofemminile.com infatti, la calciatrice americana avrebbe comunicato di voler tornare nel suo paese, da cui era arrivata a stagione inoltrata, come volto nuovo del mercato. Un altro addio piuttosto pesante dopo quello di Bonetti, migrata in Spagna, dai contorni ancora non chiari come riporta il portale. Fatto sta che da Firenze se ne va un’altra calciatrice.

