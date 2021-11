Intanto dateci 50 milioni, poi (forse) se ne riparla

Bernardeschi prima, Chiesa poi e ora anche Vlahovic? E’ indubbio il fatto che la Juventus nel corso degli ultimi anni, si sia ritrovata spesso a fare la spesa in casa Fiorentina. Ma questa volta, probabilmente, non ci sarà la possibilità di fare tris.

Prima di tutto ci sono ancora una cinquantina di milioni in ballo, poi forse, e sottolineiamo il forse, se ne potrà riparlare. Sì, perché il club bianconero, finita questa stagione, dovrà ancora saldare il conto per il cartellino di Chiesa. Pagati 10 milioni di euro per il prestito biennale, scatterà il riscatto a rate che, con i bonus, arriva a quella cifra di cui abbiamo già parlato. E cinquanta milioni sono davvero una bella somma, soprattutto se si tiene di conto dello stato del bilancio (profondo rosso) della società torinese.

Fatte queste premesse, viene proprio difficile pensare che ci possa essere spazio per un altro trasferimento, doloroso, a Torino di un altro giocatore viola. E questo indipendentemente da quella che potrà essere la volontà del serbo (e dei suoi procuratori).