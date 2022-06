Intanto Deulofeu sceglie il Napoli e per la Fiorentina sfuma un’opzione importante per l’attacco

Sembra ormai destinato a consumarsi il matrimonio tra Gerard Deulofeu e il Napoli: è lui il prescelto di Giuntoli per gli azzurri e secondo Calciomercato.com l’affare è ormai indirizzato, per poter arrivare alla chiusura. Grande protagonista in Friuli con i suoi 13 gol nell’ultimo campionato, Deulofeu vuole giocare al “Maradona” e ha accettato la proposta da 2 milioni all’anno del club partenopeo. Per quanto riguarda il prezzo invece, gap da colmare tra i 13 offerti dal Napoli e i 15-16 chiesti dall‘Udinese: per lui si era parlato anche di Fiorentina, dato che il club viola cerca un esterno offensivo.