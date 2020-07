Intanto Florenzi saluta il Valencia e depenna una possibile concorrente della Fiorentina per lui

Con un post su Instagram Alessandro Florenzi ha ringraziato il Valencia per l’esperienza passata in terra spagnola mentre era in prestito dalla Roma. Oggi il terzino italiano ha fatto ritorno nella Capitale e le prossime settimane saranno decisive per capire il suo futuro. Su di lui come noto ci sono Fiorentina e Atalanta che aspettano di capire la volontà del calciatore. Nelle scorse settimane si era parlato anche di una sua possibile permanenza a Valencia, ma il messaggio di poco fa ha definitivamente chiuso le porte a questa opzione. Questo il messaggio di Florenzi: “SOLO GRAZIE! Valencia mi hai accolto con affetto e calore. Dovevamo affrontare in campo tante squadre, e poi ci siamo ritrovati tutti a giocare in una sola squadra contro un avversario inaspettato e maledetto. Grazie, grazie davvero per avermi fatto sentire a casa. Grazie a tutti i componenti della società: dal primo all’ultimo. Grazie ai miei compagni: un gruppo di ragazzi fantastici. Ciao Valencia, SOLO GRAZIE! Alessandro”

