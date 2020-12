Intanto Gervinho trascina il Parma a suon di gol. E pensare che pochi mesi fa la Fiorentina avrebbe potuto scambiarlo con Saponara

Gervinho non è più un ragazzino, e su questo non ci piove. A 33 anni compiuti, l’attaccante del Parma continua però a fornire prestazioni importanti. Probabilmente contro ogni pronostico, dal momento che quest’anno erano tanti quelli che lo davano per finire.

Tra di loro potremmo inserire anche la Fiorentina, che Gervinho l’ha praticamente ignorato nello scorso mercato. Per la precisione, quando mancava circa mezz’ora alla chiusura delle trattative, era emersa l’ipotesi di uno scambio tra l’ivoriano e Saponara. Idea solo sfiorata, però, così che le squadre hanno dovuto tenere in rosa i rispettivi giocatori.

Dopo nove giornate di campionato possiamo dire che a perderci sia stata proprio la Fiorentina. Perché se Saponara è decisamente fuori dalle idee di Prandelli, Gervinho continua a fare il fenomeno a Parma. Quattro gol per lui finora, più di Vlahovic, Cutrone e Kouame messi insieme. Gli ultimi proprio lunedì sera, una doppietta decisiva per stendere il Genoa.

Insomma Gervinho non sarebbe certamente bastato da solo a risolvere i problemi della Fiorentina. Ma un giocatore come lui, che quando si accende può davvero cambiare le partite, probabilmente sarebbe tornato utile alla causa di una squadra che ad oggi non può proprio permettersi di avere delle pretese.