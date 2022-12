Intanto i bookmakers sospendono le quote sulla retrocessione della Juventus: ecco perché

L’inchiesta Juventus sta facendo parlare molto, anche in ambito extra bianconero. In queste ore, infatti, diversi bookmakers italiani hanno deciso di sospendere le quote sulla possibile retrocessione della Juventus per “i noti problemi giudiziari della società torinese”. E’ questa la spiegazione che dà il sito specializzato superscommesse.it, che compara tutte le quote del mondo calcistico e non.

Non si potrà dunque scommettere sulla retrocessione dalla Serie A dei bianconeri dopo l’inchiesta in corso sui dirigenti ed ex profili della società. Una retrocessione che difficilmente si vedrà sul campo, ma che, con più probabilità, potrebbe avvenire nelle aule di tribunale.