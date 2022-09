Intanto il Basaksehir spazza via l’Hearts e aspetta la Fiorentina a Istanbul, dove sarà già spareggio

Sulla carta, quella al Franchi contro il Riga doveva essere la partita più semplice del girone per la Fiorentina. Un pareggio che non aiuta l’ambiente e nemmeno la mini classifica del girone A, che vede i viola al secondo posto insieme al Riga, dietro all’Istanbul Basaksehir che ha abbattuto fuori casa gli scozzesi dell’Hearts per 0-4.

Giovedì c’è in programma la trasferta in Turchia. Dalla partita più facile alla più difficile. E sarà già spareggio per il primo posto nel girone. Se la Fiorentina lo vuole, sere una prestazione completamente diversa da quella vista ieri sera al Franchi. Convinzione e fiducia nei propri mezzi, due cose che contro il Riga ci sono state davvero molto poco. Da Firenze a Istanbul, è tutto nelle mani della Fiorentina. A riportarlo è il Corriere dello Sport.