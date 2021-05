Intanto il Cagliari fa passi da gigante per la realizzazione del nuovo stadio. E i lavori potrebbero partire già nel 2022

Nel giro di tre anni il Cagliari avrà il suo nuovo stadio. La società sarda, oltre a lottare per la salvezza insieme alla Fiorentina, si sta muovendo con decisione anche sul fronte delle infrastrutture. Come riporta l’agenzia di stampa ANSA, i lavori per il nuovo impianto potrebbero partire già nel 2022 ed essere completati nel giro di due anni.

Il Cagliari ha raggiunto l’accordo con il gruppo Costim, azienda specializzata in grandi progetti immobiliari che lavorerà a stretto contatto con la società rossoblù. Uno stadio all’avanguardia che, se e quando verrà completato, risulterà tra i più belli del nostro campionato.