Intanto il fratello di Amrabat cerca squadra… In TV!

Curiosa intervista quella rilasciata dal fratello di Sofyan Amrabat Nordin al programma in onda su ESPN olandese Goedemorgen Eredivisie. L’attaccante marocchino 35enne, attualmente in forza all’AEK Atene, ha più volte espresso il desiderio di tornare a giocare in Olanda, arrivando a chiedere una telefonata a uno dei dirigenti dell’Utrecht, squadra di cui è tifoso.

Queste le sue parole: “Ho due figli, che mi chiedono costantemente quando torno. Dopo Natale ho indicato alla dirigenza del club che voglio finire la stagione e poi tornare in Olanda. Ma loro vogliono che io rimanga. Io voglio tornare in Olanda. La gente si è dimenticata di me. Tutti sanno che ho una preferenza per l’FC Utrecht. Dov’è la telecamera? Jordy (Zuidam, direttore tecnico di Utrecht, ndr), se mi stai guardando, chiamami”.