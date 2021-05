Intanto il Marsiglia di Lirola si butta Gerson: ecco quanto è disposto a spendere il club francese per l’ex Fiorentina

Secondo quanto riportano alcuni media brasiliani, la dirigenza del Marsiglia starebbe trattando l’acquisto del centrocampista ex Fiorentina Gerson, attualmente del Flamengo. L’allenatore del club della Provenza Jorge Sampaoli conosce bene il calcio sudamericano e vorrebbe riportare il giocatore in Europa dopo le non brillanti esperienze a Firenze e a Roma. I francesi sarebbero pronti a mettere sul piatto una cifra intorno ai 25 milioni più bonus per strapparlo ai brasiliani.