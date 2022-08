Un fuori programma quello capitato a Adam Ounas nella rifinitura di oggi, subito prima della partenza per Firenze: l’esterno offensivo algerino ha lamentato infatti un affaticamento alla coscia destra. Per lui quindi gara del ‘Franchi’ in forte dubbio anche perché Spalletti di giocatori davanti ne ha in abbondanza. Una carta in meno però per la panchina, considerando che alla prima a Verona Ounas era entrato e aveva anche segnato il sesto gol, poi annullato però per off side.