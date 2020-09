Intanto la dirigenza viola si porta avanti col lavoro: ecco la prima accoglienza per Jack Bonaventura

Neanche a farlo apposta il primo appuntamento ufficiale della nuova stagione è andato in scena al “Franchi” di Firenze e lui, Jack Bonaventura, era presente in quanto convocato in Nazionale dal ct Mancini. Ecco dunque che una prima apparizione, anche se solo in tribuna, in quello che sarà il suo nuovo impianto di casa è già andato in scena e il dirottamento sugli spalti in occasione del match con la Bosnia ha facilitato anche un primo vero contatto con la parte della dirigenza viola presente. In particolare il dg viola Joe Barone ha salutato proprio Bonaventura, dandogli di fatto appuntamento ai prossimi giorni, quando il centrocampista diventerà ufficialmente della Fiorentina.

