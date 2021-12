Una piccola nota di colore che riguarda la Fiorentina ed il suo staff tecnico, che nei prossimi giorni sarà d’esempio per Zoumana Camara, ex calciatore ed ora tecnico delle giovanili del Psg. Secondo quanto riporta L’Equipe infatti, Camara è a Firenze per una sorta di periodo di apprendistato, utile a fargli prendere la licenza da allenatore nel calcio professionistico, prevista dalla Uefa. In ballo per lui c’erano la Fiorentina e il Chelsea ma la scelta è ricaduta proprio sul club viola.